橫眉冷看：有鹿在手 不懂脫角

內地「五一」黃金周剛過去，大量同胞湧到香港旅遊，香港特區官員宣稱，維港兩岸既旺丁也旺財。人家如是說嘛，我們就如是聽，不必盡信，也不必不信，市面是旺是淡，市民自然能感受得到。平情而論，「五一」黃金周的內地訪港旅客肯定不少，市場永遠最誠實，在幾天假期之內，本地高、中、低檔客房都頗有人滿之患。有些旅館房間四面無窗、密不透風，取價都要港幣約1,200元，正因為有市，才會有價。在黃金周期間，部分旅店的老闆們確實是賺翻了。

可是只有3日打魚，卻有10日在曬網，終究也是沒用。香港旅遊業遠遠未能回復到全盛時期，世界已經改變，政府和業界卻依舊墨守成規。本地有不少文化特色，對內地和外國遊客都很有吸引力，但政府一直未有充分重視，等於平白放棄了會生金蛋的鵝。

本欄曾經打趣地說過，灣仔鵝頸橋的打小人活動，是香港民俗文化的瑰寶，懂得開拓發展，便是一個吸引遊客「打卡」的項目。美國網紅「甲亢哥」當真是會家子，他早前到中國旅遊，特地抽空登臨香江，雖然時間不長，還是指定要到鵝頸橋走一趟，更光顧了當地攤檔，請一位大娘替他打小人。這種奇趣的習俗，香港旅遊業界一向輕忽視之，「甲亢哥」是旅遊達人，他反倒懂得看重。

很多人以為，今日的香港旅遊業已經沒有太多賣點，但讓我告訴你，「甲亢哥」完成中國之旅後，他回顧此行，卻說十分掛念香港。由此可見，只要好好開發，香港這個彈丸之地，仍然有很多奇珍妙趣的地方。只是過去香港對外的旅遊宣傳太過單調，來來去去是老三樣，情形就如有一隻巨鹿在手，但主事之人卻不懂得脫角。