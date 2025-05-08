龍吟虎嘯：中方再給美一次機會

在美國總統特朗普和美方死皮賴臉之下，「中方決定同意與美方進行接觸」，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，將在5月9日至12日訪問瑞士期間，與美國財政部長貝森特舉行會談。中國商務部表示，這個接觸決定是在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲基礎上作出的。這意思很明白，不是因為特朗普政府這陣子在這些問題上玩弄手段、散布虛假消息、不斷施壓而達致的。

所謂「全球期待」，就是因為特朗普發起「全球關稅戰」，得罪了世界75億人民，令他們深感苦痛又不知所措情況下，中國作為最有力量與美博弈的「負責任大國」，挺身而出，要給全球國家作出榜樣，打通一條「正視國際經貿規則、公平正義」的道路，對此大家高度期待。所謂「中方利益」，就是警告美國，中國不會畏懼脅迫訛詐，中國在關稅經貿等問題上會嚴守利益，不受損害，美方要和中方相向而行，達致雙贏。

特朗普政府開打以中國為主要目標的關稅戰後，未得其利，先受其害，美國業界和消費者叫苦連天，美國面臨惡性通脹、貨品奇缺、經濟衰退、美債爆煲、社會動盪的局面。業界和消費者連連發出怒吼、上書和有所行動，特朗普的自吹自擂，只能更加天怒人怨。這個巨大的壓力，特朗普感覺到了，無可迴避，只能盡快和北京「握手」，並通過多種渠道，主動向中方傳遞訊息，「希望就關稅等問題與中方談起來」。

基於以往多次經驗教訓和特朗普個人誠信紀錄太差，中方實在很難相信他，這次要好好晾晾他，讓他嘗嘗苦頭。對此，特朗普自然很生氣，但他有何辦法？也虛張聲勢了，也恐嚇威嚇了，也散布虛假消息了，也講交情套近乎了，全都沒用！中方坐定粒六，對特朗普的要求和着急上火，輕言慢語告之：正在評估。

現在經過「認真評估」，中方決定再給美方一個「接觸」機會。來之不易呀，特朗普可要珍惜，休再胡鬧喲！