坦言集：俄朝關係

俄羅斯與北韓的合作正在加強。去年兩國簽訂了《全面戰略夥伴關係條約》，在軍事與經濟各方面進行緊密合作，隨後是北韓派遣軍隊赴俄國境內的庫爾斯克作戰，期間軍事技術的轉移、軍火的供應、人員的培訓不絕。俄羅斯獲得大量北韓武器，俄國轉移技術加快了北韓的導彈和新型海軍戰艦等的研發，並且北韓獲得俄羅斯石油、天然氣的輸送。兩國經濟、軍事的互補明顯。

俄朝在邊境本有舊鐵路連接，今年2月開展圖們江的現代化公路建設，明年完工將大大增強兩國跨邊境的貨物運輸能力。據聞，北韓以往已有數以萬計的合同勞工，來補充俄羅斯勞動市場的巨大空缺。從這些發展來看，俄羅斯是願意全力與北韓整合資源，作長期共同發展的努力，地域範圍不限於東亞或俄羅斯的遠東地區，而是逐步成為全方位的協作。

俄羅斯勞動力缺口的規模是幾百萬，北韓提供的勞動力還有很大擴展空間，但也不一定是依靠派遣勞工到俄羅斯參加生產，北韓亦可與俄國在俄境和北韓境內建設勞動密集的產業，與俄羅斯以及中國作產業分工，俄羅斯的能源供應可重振北韓的農業，與俄出口農產品構成北韓能源安全之外的糧食安全，改變上世紀70年代石油危機，帶來北韓農業失去石化能源的支援而長期陷入危機。經濟方面，俄羅斯與北韓是優勢互補，大有作為。

俄朝緊密合作會使中朝經濟、政治關係起變化，中國再不能因畏懼美國而冷待北韓。更重要的是，在金正恩主政下，北韓的核武導彈發展急速，足以造成核威懾，阻止美國的侵迫。北韓得俄羅斯之力，與之軍事合作，使美國在南韓、日本的軍事基地大受威脅，不是增加駐軍，便是要撤離，打擊美國在東北亞包括對中國的戰略安排。北韓參戰俄境與烏軍鬥爭，戰爭的磨練會大大增強其現代立體戰的戰鬥力，達到強軍目標，遠勝日本、南韓的軍隊，美國在東北亞便變成進退維艱。日本、南韓會畏戰，南韓內部主張與北韓、俄羅斯改善關係的勢力會大漲。

中國坐收其利，但亦會受到俄朝關係深化的影響，中國會倣效俄羅斯與北韓同樣地推進深度合作，共同建設中國東北和俄羅斯遠東地區？抑或是反過來防範俄朝政經軍進一步整合？中國內部還有不少人是親美反俄，不能反美可能便加深反俄，分化中俄、中朝關係。