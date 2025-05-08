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大隧九巴冒煙 乘客急疏散
消防到場處理。
【本報訊】昨晨約7時半，一輛九巴沿大老山隧道往沙田方向管道慢線行駛期間，其車尾突然冒煙，車長收到乘客通知後緊急停車，隨即疏散全車乘客及報案求助。消防接報到場處理，事件中無人受傷，事故原因有待調查。受意外影響，大老山隧道往沙田方向管道慢線一度封閉，交通受阻。
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