要聞港聞

大隧九巴冒煙 乘客急疏散

消防到場處理。 消防到場處理。
消防到場處理。
【本報訊】昨晨約7時半，一輛九巴沿大老山隧道往沙田方向管道慢線行駛期間，其車尾突然冒煙，車長收到乘客通知後緊急停車，隨即疏散全車乘客及報案求助。消防接報到場處理，事件中無人受傷，事故原因有待調查。受意外影響，大老山隧道往沙田方向管道慢線一度封閉，交通受阻。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者