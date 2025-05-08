5月8日(四)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月08日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
失控撞2舖 的姐避車釀禍
的士剷上行人路直撞地舖。
【本報訊】昨晨約6時半，一輛的士沿長沙灣醫局西街行駛，途中左轉入青山道時，懷疑失控剷上行人路，先撼毀一段鐵欄及一個電箱，再撞向兩間地舖的鐵閘，的士車頭盡毀。救援人員接報到場，的士女司機並無大礙，毋須送院。據悉，有人報稱因閃避車輛導致意外，事故原因仍有待調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250508-0508_00176_264/失控撞2舖--的姐避車釀禍
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc