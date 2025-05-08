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失控撞2舖 的姐避車釀禍

的士剷上行人路直撞地舖。 的士剷上行人路直撞地舖。
的士剷上行人路直撞地舖。
【本報訊】昨晨約6時半，一輛的士沿長沙灣醫局西街行駛，途中左轉入青山道時，懷疑失控剷上行人路，先撼毀一段鐵欄及一個電箱，再撞向兩間地舖的鐵閘，的士車頭盡毀。救援人員接報到場，的士女司機並無大礙，毋須送院。據悉，有人報稱因閃避車輛導致意外，事故原因仍有待調查。
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