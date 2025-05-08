Tesla越線迎頭猛撞 6旬鐵騎士拋飛亡

電單車變廢鐵「頭擔」斷開輪胎飛脫 天雨路滑生車禍悲劇！一輛Tesla電動車前晚於大埔公路行駛期間，懷疑在天雨下跣胎失控越線，迎頭猛撼一輛電單車再撞山坡；捱撞電單車淪為廢鐵，鐵騎士重創倒地，最終搶救無效不治。警員了解事發經過後，以涉嫌危駕拘捕Tesla司機，正追查意外成因。據悉，譚男任職教車師傅，桃李滿門，不少學生得悉其死訊後，紛紛在網上平台留言哀悼，稱讚他是一個有耐性的好師傅。

前晚11時許，一輛Tesla電動車沿大埔公路沙田嶺段往九龍方向行駛，至近九龍水塘對開時懷疑天雨路滑失控，車輛高速越過對面行車線，與一輛駛往沙田方向的電單車迎頭相撞，Tesla之後再撞向山坡始告停下。

Tesla司機涉危駕致死被捕 意外中，姓譚（62歲）鐵騎士被拋飛墮地，腿部嚴重受傷，昏迷不醒。救援人員趕抵現場，將譚男急送往明愛醫院搶救，惜他延至昨日凌晨零時29分被證實不治。

涉事Tesla車頭損毀，擋風玻璃破裂；電單車則被撞散，「頭擔」斷開兼輪胎飛脫，全車儼如廢鐵，而路邊遺下一個電單車頭盔，山坡亦見到撞擊痕迹。Tesla姓朱（25歲）男司機並無受傷，他通過酒精呼氣測試，其後因涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。執法部門正跟進調查事件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電與調查人員聯絡。

據知，譚男原本與父母及胞妹同住大埔宏福苑宏泰閣一單位，其後父母離世，胞妹亦遷出，只剩譚男一人獨居，警員昨晨曾在他的寓所門口貼上字條，希望聯絡其家人。

死者生前任職教車師傅 另外，譚男生前任職私人教車師傅，包括教導私家車、客貨車及重型貨車，在其社交平台專頁內，上載多張學生通過駕駛考試後的合照。譚男猝逝的消息在社交平台學車群組傳出後，不少學生留言表示難過不捨：「一早收到呢個消息，真係吾（唔）敢相信，前幾日仲同佢講緊笑，同佢識咗兩年亦師亦友，好突然好突然」、「譚師傅RIP，跟緊佢上堂，佢係個好有心/有耐性嘅師傅，太突然了」、「RIP多謝你譚師傅無私嘅教導」。