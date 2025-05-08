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村屋遭爆竊 失30萬元財物
大埔打鐵屻村一村屋被賊人爆竊。（張開裕攝）
【本報訊】昨晨約10時，大埔碗窰路打鐵屻村一村屋的住戶報案，表示單位露台趟門及一個夾萬被撬毀，懷疑有賊人入屋。警員到場調查，經初步點算後，相信單位內有兩隻共值約5萬元的手錶、一批共值約25萬元的金器和約2,000元現金被盜。案件列作「爆竊」處理，暫時無人被捕。
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