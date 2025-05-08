搜查套假牌車 檢太空油拉人
【本報訊】前日凌晨時分，有警員巡經深水埗北河街時，目睹一名男子正為一輛私家車套上車牌，認為他形迹可疑，遂上前截查。經調查後，警員發現該名男子套上的車牌並不屬於該輛私家車，另在他的身上搜出兩支懷疑含有「太空油毒品」的電子煙和該車車匙，相信有人未獲車主授權而取用車輛；此外，警員亦在該輛私家車上檢獲兩粒懷疑含有「太空油毒品」的電子煙彈、一把用膠紙綁上刀片的30厘米鋼尺和另一對不屬於該車的車牌。案中檢獲的毒品總值約1,000元。
該名33歲男子涉嫌「管有危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「偽造文書」及「在公眾地方管有攻擊性武器」被捕，他已被暫控以上4項罪名，案件昨晨已於西九龍裁判法院提堂。
破工廈毒窟 起貨拘男子
另一方面，執法部門根據線報及經調查後，前晚突擊搜查九龍灣宏冠道一工廈單位，從單位內檢獲約800克懷疑可卡因、約600克懷疑氯胺酮（俗稱K仔）、53粒懷疑含有「太空油毒品」的電子煙彈、3個電子磅及大量包裝膠袋，相關毒品總值約96萬元。警員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕單位內一名姓黎（32歲）男子，他現正被扣留調查。
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