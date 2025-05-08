搜查套假牌車 檢太空油拉人

【本報訊】前日凌晨時分，有警員巡經深水埗北河街時，目睹一名男子正為一輛私家車套上車牌，認為他形迹可疑，遂上前截查。經調查後，警員發現該名男子套上的車牌並不屬於該輛私家車，另在他的身上搜出兩支懷疑含有「太空油毒品」的電子煙和該車車匙，相信有人未獲車主授權而取用車輛；此外，警員亦在該輛私家車上檢獲兩粒懷疑含有「太空油毒品」的電子煙彈、一把用膠紙綁上刀片的30厘米鋼尺和另一對不屬於該車的車牌。案中檢獲的毒品總值約1,000元。