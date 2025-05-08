去年172宗窺淫報案 愈揭愈多107人落網

當局：是否偏高見仁見智 葛珮帆：一啲都唔少 窺淫及非法拍攝私密部位等刑事罪行於2021年正式生效，但近年涉及相關的案件逐年上升（見表）。當局交代2024年接獲172宗窺淫罪報案，較2023年上升近24%；至於非法拍攝或觀察私密部位罪報案，去年亦接獲350宗。被問及個案持續上升，是否反映市民意識薄弱等問題，當局指「整體來講呢個數字是否偏高，就見仁見智啦」，議員葛珮帆冷笑道，「我一啲都唔覺得少」。

當局昨在立法會回應議員口頭質詢時表示，去年接獲172宗窺淫罪報案，拘捕107人，59人已進入檢控程序；非法拍攝或觀察私密部位罪接獲350宗報案，拘捕252人，193人被檢控；發布源自干犯及未經同意發布的案件數字相加約100多宗。根據當局提供的附件，2021年修例（10至12月）至2024年，接獲窺淫案件的數目由31宗逐年上升至172宗，累計441宗；接獲非法拍攝或觀察私密部位案件由86宗，上升至2022年435宗的高位後，回落至2024年的350宗。

從內地購攝錄器難規管 當局又指過去一年有98%窺淫罪及非法拍攝或觀察私密部位罪的犯罪者，利用隨身攜帶及有攝影功能的智能手機進行偷拍，多數發生在公共交通工具、車站、商場等多人流場所。對於提出口頭質詢的議員江玉歡關注如何防止市民從內地電商平台購買攝錄設備偷拍，當局認為相關設備原先用於正當合法用途，因此規管購買渠道未必是直接有效方法。當局指會繼續與相關處所合作，鼓勵場所持份者檢視環境安全。

江玉歡又關注本港罰則雖然高於其他司法管轄區，但自修例以來，窺淫罪及未經同意下發布或威脅發布私密影像罪的案件數字持續上升，是否反映市民意識薄弱等問題。當局指雖然相關罪行「一宗都嫌多」，但作為有700萬居民的城市，「整體來講呢個數字是否偏高，就見仁見智啦」，又認為「唔同人有唔同睇法」。

議員關注廣用科技執法 對於上述政府回應，議員葛珮帆冷笑道，「我一啲都唔覺得少」。她指作為當時的法案委員會主席，立法前每年在港鐵有逾千宗個案，可見修例後偷拍數字減少。她關注政府會否進一步善用人工智能及科技協助執法，有建議推出「撳掣就舉報」的應用程式。當局指現時檢控率接近八成，由研發相關科技辨識。當局認為現時致電「999」報案也很方便，推出應用程式未必最方便。

議員吳傑莊關注定罪後最輕及最重的刑罰，當局指未經同意下發布私密影像罪，如判即時監禁一般為3至10月，最高是5年。議員陳家珮關注會否設舉報機制，當局指「你與其去記另一個熱線，何不打『999』呢？」

葛珮帆 《刑事罪行條例》（第200章）與窺淫相關的罪行數字