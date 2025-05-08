3地產代理涉行賄受賄 洩放盤客資料被起訴

【本報訊】廉政公署昨日落案起訴一名地產代理及另外一間地產代理公司的兩名董事，控告3人涉嫌行賄受賄32,500元，洩露「放盤客」資料以兜售地產代理服務。3名被告已獲廉署准予保釋，案件將於明日在沙田裁判法院提訊。

1被告案發時任職美聯 被告為江家成，27歲，美聯物業代理有限公司（美聯物業）地產代理；唐稀爾，31歲，以及周霆鋒，42歲，同為嘉誠地產（集團）有限公司（嘉誠地產）董事兼股東。3人同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。江家成另被控一項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》第161（1）（c）條。

案發時江任職美聯物業沙田一間分行，唐及周則是嘉誠地產的董事兼股東，該地產代理公司在大埔區及附近區域提供地產代理服務。其中一項控罪指3名被告涉嫌於2022年5月至10月期間串謀他人，使江從唐及周等人接受約32,500元，以協助該等人士或嘉誠地產獲取美聯物業的客戶資料。另一項控罪則指江於上述期間在其任職的美聯物業沙田分行，以不誠實地獲益的目的取用美聯物業的電腦。

廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，發現案發半年期間，江涉嫌每月從嘉誠地產收取數千元賄款，以檢索美聯物業資料庫內的「放盤客」資料，包括其姓氏、電話及樓盤地址，並把逾1,000項「放盤客」資料傳送給唐和周等人，以便嘉誠地產兜售地產代理服務。