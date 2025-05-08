驗20跨國貨櫃 檢值2.2億私煙

【本報訊】香港海關近日展開代號「截源」的打擊走私香煙行動，成功打擊一個跨國走私香煙集團。行動中於20個貨櫃內檢獲共約4,900萬支懷疑私煙，估計市值約2.2億元，應課稅值約1.62億元，並拘捕兩名男子。

關員於3月28日透過風險評估和情報分析，在葵涌海關大樓驗貨場揀選及查驗一個由新加坡抵港，報稱載有保溫杯的40呎貨櫃，檢獲約470萬支懷疑私煙。經跟進調查後，關員同日在元朗一個物流倉庫內檢獲相信來自兩個貨櫃、共約820萬支懷疑私煙，並拘捕兩名前來提貨的男子。其後，關員再於一個月內在17個經新加坡入境的貨櫃內檢獲大批懷疑私煙。

根據調查所得，檢獲的懷疑私煙來自多個不同東南亞國家，當中部分品牌在香港並不常見，不排除私煙集團會將部分私煙轉運到外地。上述案件仍在調查中，海關會繼續追查私煙的來源和去向，不排除會有更多人被捕。

破私煙倉起貨 拘2男女 此外，海關早前在葵涌偵破兩宗出口走私香煙案件，並根據跟進調查於前晚在元朗搗破一個私煙包裝及儲存中心，共檢獲約360萬支懷疑私煙，估計市值約1,600萬元，應課稅值約1,200萬元，並拘捕一名46歲男子和一名75歲女子，他們分別報稱為車房工人及退休人士。案件仍在調查中，兩名被捕人士現正保釋候查。