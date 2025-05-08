東呼即應：為搵性伴誤墮圈套 被呃逾50萬渣都冇

收釣魚訊息惹禍 苦主向東呼述經過 香港騙案愈來愈多，有苦主求助稱，在通訊軟件收到陌生女子訊息，問有沒有興趣找性伴侶，更聲稱自己是「人妻」，他不虞有詐墮圈套，之後被要求繳交包括「保證金」等各種名目的費用，前後損失超過50萬元。《東呼即應》詳細分析事發經過，並找來犯罪心理學家分析，事主泥足深陷，最終不能自拔，背後所反映的心理。

事主李先生在通訊軟件收到陌生訊息，有名女子問他有否興趣找性伴侶，隨後要他登入一個交友網站，要求交出4,000多元會費，購買「男女朋友證」及保證金等。李先生與「人妻」在酒店約會時，對方一開始時說家人有要事，要較遲才到，其後稱來不到要再約，平台亦未有退還保證金。第二次約會時，她又說老公回來了她要回家，再次爽約。

歹徒扮「百分百擔保貸」騙上騙 李先生已付款超過3萬元，但一直見不到心儀的「性伴侶」，他想取回保證金，又被交友平台客服人員以升級會員、繳付手續費等，要求他不斷過數。李在第一次報案時，已覺得可能被騙，但就不知為何總相信可拿回金錢，結果一直踩進騙徒陷阱。當李第二次問警員時，已經支付超過10萬元，警員叫李不要理會那騙徒，把平台刪除，李一心想拿回金錢，但騙徒一直用不同理由叫李付錢，最後李總共付了超過40萬元。

李感徬徨無助時，碰巧出現「及時雨」。他收到電話聲稱政府有百分百擔保貸款，有20萬元可用來清卡數等。李不虞有詐，提供資料申請，結果申請不獲批，要多付2.6萬元，在過帳後，當知道有能力償還後就可退回。李轉帳後又因過不了審批，最終又放了超過12萬元進去。李向政府部門查詢，始發現沒有百分百擔保一事，執法部門亦稱沒有該公司，他可能被騙。兩宗騙案加起來，他共損失超過50萬元。

專家：手機看到美女影像易失守 為何詐騙案會如此容易令人泥足深陷，犯罪心理學家黎定基指出，手機上看到美女等影像，給人在性慾上有一些遐思，夢想和她有親暱關係時，會產生所謂的美感、好感和歡樂，經過一連串鋪敍，受害人更容易相信網上的引導。當受害人開始相信時，就會被引導走向騙徒的方向，但只要有第三者和他分析，他就會容易抽身，不會受到誘騙。

至於受害人會相信那些轉介公司，最主要問題是他已經相信前半段故事，後半段時騙徒會提出一個裝作幫助受害人的方法，令他可以解決問題，再產生他本身的幻象，將來可以見到網上的女子，和她有親暱關係。黎指顯而易見，兩宗騙案一定有關係，該財務公司都是騙徒做出來，因為其實最大的騙案應該是後來的借貸，在網上成立借貸契約，財務公司可根據契約，名正言順、公開和有證據地追對方還錢。

《東呼即應》向執法部門查詢李先生的個案，獲回覆指接獲一名男子報案，指早前於網上交友平台付費登記成為會員，並多次繳付保證金，惟無法使用該平台的服務，懷疑受騙。案件已列作「以欺騙手段取得財產」，現正對涉及的戶口進行調查，暫未有人被捕。