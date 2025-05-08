醫健：老有所醫：全膝關節置換手術的誤解（上）
多年來筆者接觸的病人對全膝關節置換手術有極大戒心，部分原因是對它的誤解。本文闡述一些坊間病人對此手術的錯誤觀念。
1.只有長者才適宜關節置換？
正解：是否領有長者卡才可以接受手術呢？膝關節置換手術主要為嚴重關節退化病人解決關節疼痛、僵硬和無力，幫助病人恢復正常活動能力。所以，成人患者不論年齡，如患上嚴重退化性關節炎、類風濕性關節炎等亦適合。
2.80歲以上不適宜關節置換？
正解：既然病人不論年齡都可以進行此手術，手術的安全守則至為重要。手術前，病人需要進行醫學評估，包括詳細病史，血液檢查、心電圖。如病人曾患有心臟病或中風等而要服用薄血藥，術前必須經醫生評估暫時停藥。術後亦需要遵從醫生指示才可以恢復用藥。
3.糖尿病患者的傷口愈合較難？
正解：無論患有糖尿病與否，傷口愈合並無分別。只是糖尿病人在手術前後需要定時監測血糖並嚴加控制，減少傷口細菌感染。細菌感染是關節置換患者的大敵，感染可以引致關節鬆動而令人工關節壽命下降。
4.人工關節只保用10年？
正解：現時的人工關節材料不斷進步，參考歐美國家為病人登記的長期資料，病人手術10年後需要翻修關節只有3%。換言之97%能用上10年。病人翻修原因主要是細菌感染、無菌性鬆動。後者常見於過度活躍患者，例如進行碰撞性運動。但所有非碰撞性運動，例如行山、健身運動、甚至打乒乓或羽毛球等仍可以進行。
結語：全膝關節置換手術是一種十分成熟和成功的手術，請向有相關經驗的骨科醫生求教，不要以訛傳訛。
骨科專科醫生吳富源
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