的協促打擊白牌車 否則發起行動

【本報訊】政府正就規管網約車平台進行研究，的士車行車主協會永遠會長兼主席鄭克和前晚向港府發公開信，反映的士業界面臨的困境，要求政府立即回應業界的質疑，並提出切實可行的解決方案，以保障合法投牌業者的權益，否則業界將不得不採取進一步行動，捍衞其生存權利。

發公開信指生存空間日窄 鄭克和在公開信中指出，的士業界面對網約車平台以低廉的車費吸引乘客，直接削弱從業者的收入和市場份額，讓他們的生存空間愈加狹窄。然而，面對非法白牌營運，政府卻視而不見，對業界合法經營者來說極度不公平。業界的怨氣無處宣洩，生計被掠奪令他們感到絕望，質疑政府是否真的無能為力，抑或根本不願意關心業界的困境。

鄭克和要求政府表明現時的立場，對非法網約車營運堅決說不並嚴厲執法。業界又要求當局說明修例方向，公開政府計劃如何修改現有法例，以更有效地打擊非法營運，並確保合法經營者的權益得到保障。他又要求當局盡快與業界開會，立即安排與的士業界代表會面聽取意見及建議，共同商討解決方案。