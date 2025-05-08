立會將設監委會 5級制處分違規議員

【本報訊】立法會正制訂新的《立法會議員守則》，包括設立監察委員會、強化利益申報等。主席梁君彥指目前的「議員個人利益監察委員會」，日後將升格為「立法會監察委員會」，由13名議員組成，包括立法會主席、內會主席及議會總協調人，而任何舉報須實名和提供證據，處分機制分為4至5級，由書面警告至停職停薪不等，委員會甚至可在大會提出譴責動議，表決是否撤銷議員資格。

梁君彥指守則是綜合現有《議事規則》條款、法律列明的議員職責及中央對議員的期望等，讓希望參選立法會的人了解議員的行為標準。他預告立法會秘書處本月中會提供守則文本，爭取在7月通過新守則及相關修例。

至於新的立法會監察委員會，他指將由13名議員組成，由立法會主席擔任委員會主席，內會主席任當然委員，再選出一名總協調人。委員處理針對議員的具名投訴時，會議及調查過程會保密，但調查結果會公開。

嚴重行為失當可被DQ 新守則包括序言及5個章節，列明議員職責、應有的行為操守、利益申報要求及調查和處分等。處分級別由輕至重大致分為書面警告和訓誡、公開動議議案譴責（情況嚴重可停職留薪）、根據基本法第七十九條第七款動議譴責（取消議員資格）。

對於甚麼類型投訴屬違反守則時，他舉例指若議員涉及刑事或違法行為投訴，立法會會在執法部門處理並有裁決後才跟進，但若涉及操守與失職，委員會若掌握證據就可成立3人小組調查。

早前政界流傳今屆立法會內有個別議員疑涉婚外情，被問及有此情況會如何處理，他指要視乎情況和證據，若相關議員帶同太太澄清，「無證據下便無得做」，但若婚外情涉及議員助理，「中嘅機會多，因為助理是我們（立法會）畀人工」。