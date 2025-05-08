5年僅購5物業作社福用途 遠遜目標

【本報訊】本港社福服務需求殷切，政府於2019/20年度《財政預算案》提出，撥款200億元購置處所提供福利服務並獲財委會批准，亦列出目標處所共158個，以長者鄰舍中心佔最多。不過，該計劃不似預期，截至去年3月社署僅購入5個物業，實際開支佔整體撥款1.2%。勞福局日前向立法會提交文件，並以「確保公帑運用得宜」為由，提出將計劃財政承擔額由200億元，削減至50億元，昔日提出為長者、殘疾人士及兒童提供福利服務的158個購置目標物業表，亦建議取消。

按勞福局文件顯示，社署購入的物業數目與目標相距甚遠。截至今年3月、社署購入5個物業，實際開支約2.4億元，佔整體撥款1.2%。當局並預計，2025/26年度預算開支約為2.5億元。而政府當時提出「購置物業計劃所建議設置福利設施的一覽表」，列出各區所需設施的類型及數量，目標處所共158個，以長者鄰舍中心佔最多，有48間。

勞福局向立法會福利事務委員會提交文件，指計劃尚餘約195億元財政承擔額未運用，按過往購置進度，財政承擔額或閒置一段長時間，建議將之由200億元縮減至50億元。局方稱會適時檢討計劃進度，如有需要再按「既定機制爭取資源」延續計劃。當局又指會檢討購置物業的流程和進度後認為，「一覽表」及某些福利設施的特定要求，令購置進度受「制約」，提出兩項措施改善，包括取消「一覽表」及引入替換安排，容許購置新處所用作重置現有位於地下或低層、但用途上無高度限制的福利設施，以騰出處所設置有高度限制要求的福利設施。