首季食肆收益料280億 按年下跌

【本報訊】政府統計處昨日公布今年第一季食肆總收益價值的臨時估計為280億元，按年下跌0.6%。同期，食肆購貨總額的臨時估計為88億元，按年下跌1.5%。扣除其間價格變動的影響後，首季食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌1.8%。政府發言人指，展望未來，消費模式轉變繼續影響飲食業的表現。

中式餐館跌幅較大

按食肆類別分析，2025年第一季與2024年第一季比較，本港中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌4.9%及6.5%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升2.4%及2.1%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升1.9%及0.3%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別上升6.5%及4.0%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計分別下跌1.8%及3.8%。