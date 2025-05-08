華永會擬增設可續期龕位 首20年4000元安放費

其後每10年2000元 定價較公營貴 本港頻吹加風，政府提交立法會的文件透露，華永會建議新增「可續期骨灰龕位」，首次安放費為4,000元，骨灰可放20年，期滿後每10年續期一次、收費為2,000元，相關收費較食環署龕位首20年安放期收2,400元貴逾六成。該會亦計劃新設收費近21萬元、可安放35至40多個金塔的「家族骨灰園」。另外，為提升效率，又建議墓地或龕位等設施在骸骨或骨灰移走後的復歸時間，由3個月縮短至一個月。相關修訂建議會於6月提交立法會進行先訂立後審議程序。

民政及青年事務局向立法會提交的文件指，華永會現時管理4個華人永遠墳場，分別位於香港仔、荃灣、柴灣及將軍澳，提供墓地及龕位合共逾30萬個，預計將於今年下半年及2027年下半年，分階段於將軍澳及荃灣落成兩個新骨灰龕位項目，分別提供約7.24萬及兩萬個新骨灰龕位。為配合當局政策，華永會未來項目所提供的大部分骨灰龕位，均會採用食環署署轄下公眾龕位的可續期骨灰龕位安排，即首次骨灰安放期為20年，期滿後可每10年續期一次。

當局指，華永會收費標準自1996年起沿用至今，由於建築成本和運作開支不斷上升，有必要全面檢視其收費架構，當局審視後認為，華永會的定位應介乎於食環署公眾龕位及其他私營墳場之間，建議將其定價略高於食環署，但仍會遠低於私營墳場。

建議的新收費包括，新增可續期普通龕位，首20年安放期收費4,000元、每10年續期收費2,000元，較食環署龕位首20年安放期收2,400元、每10年續期收費1,200元貴逾六成。而現時只有華永會仍接受申請的永久家族龕位，建議收費由2.1萬元加價至31,420元；新增的可續期家族龕位，首20年安放期收1.6萬元，期滿後可每10年以8,000元續期一次，相較食環署首20年安放期收3,000元及每10年續期收1,500元，其收費貴逾5倍。

倡骨灰移走復歸期縮短至1個月 為善用土地資源，華永會又計劃將地理位置較偏遠的空置墓地區域改建為收費近21萬、以家族為單位的永久骨灰存放所「家族骨灰園」，會秉承綠色殯葬理念，持證人可在家族骨灰園的指定用地內埋置或處置合資格死者的骨灰，骨灰可被撒放在獲分配的家族骨灰園的指定範圍之內，或被安放於容器中然後埋置於上述位置。華永會又建議加入其他技術性修訂，以提升其營運效率及資源運用效益，包括建議其墓地或龕位等設施在骸骨或骨灰從該設施移走後的復歸時間應由3個月縮短至一個月、當局亦建議授權華永會處置大型骨殖撿拾後剩下的骨灰。