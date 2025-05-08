珠江口迎低壓槽 港發黃雨警告

【本報訊】一道低壓槽昨日為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴，昨早本港多處地區有大雨，新界西及大嶼山部分地區雨量超過30毫米。至早上11時，天文台發出特別天氣提示，預告未來兩三小時部分地區雨勢較大，並於下午1時22分發出黃色暴雨警告信號，荃灣區雨勢特別大，一度錄得每小時超過70毫米雨量，即已達「黑雨」級別，直至下午2時25分，天文台才取消黃雨警告信號。

荃灣重災 明天氣料不穩 天文台預測，一股偏南氣流會影響今日天氣，本港今日日間短暫時間有陽光及炎熱，預計氣溫介乎攝氏27至31度，吹和緩東至東南風。同時，一道低壓槽將於接近周末靠近華南沿岸地區，展望明日稍後至周六天氣會漸轉不穩定及有驟雨，隨後一兩日驟雨逐漸減少，氣溫稍為下降。

另外，澳門氣象局昨早亦發出特別公告，指該區受低壓槽影響，導致澳門半島下大雨，而截至上午11時部分地區已錄得累積總雨量超過100毫米。該局預計，今明兩日低壓槽將會減弱，陽光會增多，但本周後期受另一道低壓槽影響，明日稍後至周日初時，澳門驟雨將再度增多，並可能會出現短時強降雨或持續暴雨。