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粉嶺搭棚工失足墮樓不治

事主兒子（灰色長袖衫者）偕親友到殮房認屍。（吳鎮興攝） 事主兒子（灰色長袖衫者）偕親友到殮房認屍。（吳鎮興攝）
事主兒子（灰色長袖衫者）偕親友到殮房認屍。（吳鎮興攝）
【本報訊】粉嶺前日發生奪命工業意外，一名姓唐（62歲）男工人在安全街8號一個興建中的建築地盤搭棚時，懷疑失足墮樓重傷，送院經搶救後不治。昨晨9時許，死者兒子與一名親友在工業傷亡權益會人員陪同下，前往葵涌公眾殮房辦理認屍手續，逗留約一小時後離開。二人全程神色黯然，未發一言。
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