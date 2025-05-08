再就業計劃挽勞力 逾1.6萬人重新就職

輸入人才則最多投身旅遊業 本港面對人力不足，除輸入人才外亦推出再就業津貼計劃吸引中高齡人士重回職場。再就業計劃反應理想，去年7月15日至今年3月31日期間已錄得超過3.8萬名參加者及超過1.6萬宗就業個案，遠超原定在推行計劃3年期間可惠及6,000名就業人士的目標。輸入人才方面，過去兩年「一般就業政策」引入人才最多從事旅遊業，「輸入內地人才計劃」下則最多人從事商業和貿易。

勞工處於去年7月推出為期3年的再就業津貼試行計劃，鼓勵連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作的40歲或以上人士投入就業市場。

完成半年全職可獲津貼 每名合資格參加者連續完成6個月全職工作可獲津貼一萬元；而連續完成12個月全職工作可獲額外一萬元。兼職工作可獲半額津貼。議員管浩鳴關注會否就試行計劃訂立績效指標，當局回應指於明年第一季就再就業計劃進行中期檢討，評估計劃的成效及擬定未來路向，由於就業個案數目受經濟、勞工市場及求職人士個人情況等因素影響，認為計劃制訂關鍵績效指標並不合適。

政府近年來為搶人才而推出不同輸入人力計劃，其中「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」為就業掛鈎的人才入境計劃，由市場主導。勞福局昨日回覆書面質詢時透露，過去兩年一般就業政策接獲逾6.7萬宗申請，同期獲批和被拒的申請數目分別為近6.3萬宗和972宗。在獲批的申請中，約七成為聘用期少於12個月的短期職位，其餘為長期聘用職位。輸入內地人才計劃過去兩年共收到超過5.3萬宗申請，同期獲批和被拒的申請數目分別為約4.7萬宗和645宗，約46%獲批申請為短期職位。

內地人才多數從事商貿 職業選擇方面，在一般就業政策下獲批來港擔任長期職位的人士中，以從事旅遊業的人數最多，其次為學術研究和教育以及金融服務。至於在輸入內地人才計劃下獲批來港擔任長期職位的人士則以從事商業和貿易的最多，其次為金融服務以及學術研究和教育。這些獲批入境人才的每月薪酬組別，以介乎於兩萬元至39,999元的為數最多，其次為介乎於4萬元至79,999元。