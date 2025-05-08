港機場每一萬起降 則有一宗鳥擊

【本報訊】南韓濟州航空一架客機去年12月底疑因鳥擊導致起落架故障，降落時撞上機場圍牆，全機共179人罹難，僅兩人生還。事件引起各界關注，有議員質詢本港情況，運輸及物流局昨日回覆，香港國際機場平均每年每一萬飛機起降架次，只有大約一宗涉及個別鳥擊報告，沒有因鳥擊而導致飛機嚴重損毀。機管局亦已檢視香港機場跑道末端安全區及其延伸區域的設備裝置，確認沒有配置混凝土護牆。

濟州航空去年12月底的空難事故涉及波音737-800型號客機，當局指，同型號客機一共有8架在港註冊，民航處會繼續留意涉及各飛機型號的相關事故，評估最新發展，並適時採取相應的跟進措施。至於鳥擊情況，機管局和民航處一直密切留意香港國際機場的鳥擊報告及趨勢，機管局亦須為香港機場制訂程序以評估鳥擊風險，以及執行相應管控措施，包括在機場各條跑道設置雀鳥驅趕裝置、成立雀鳥管制組每天巡邏跑道及停機坪等，認為有關措施能有效管控安全風險。

跑道附近無實體障礙 末端設安全區 至於香港機場的設計和運作，當局指完全符合國際民航組織的跑道設計標準，包括在每條跑道端設置跑道末端安全區，而跑道附近亦沒有任何實體障礙物。