東壩爆紅研分流 擬從交通工具入手

當局稱山徑預約難規管 業界對景點徵費有保留 內地五一長假期結束，各類景點都人滿為患。就近月爆紅的萬宜水庫東壩，有議員關注東壩作為生態保護區，長假期間每日或有200至300架次車輛穿梭，關注是否曾評估人流上限。當局指東壩成為旅遊熱點後，3月底人流高峰約為4,300人次；五一長假期亦只有3,000多人次，認為旅客會錯峰出行，而政府會探討是否可以容許適切的穿梭車輛，接載遊人由北潭涌進入東壩，亦可考慮在預約交通工具方面動腦筋，長遠希望來港旅客分散到不同行山路徑。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨在立法會回應議員口頭質詢時表示，政府上月曾舉行跨部門會議就萬宜水庫東壩情況制訂優化措施，五一長假期間萬宜水庫東壩還在在大量旅客到訪下，仍大致暢順，但她指當局不能無限量在郊野公園增加交通服務，發展生態旅遊時要以保護生態環境及可持續和發展為前提。

至於會否探討在周末或公眾假期對東壩實施交通管制，她指政府會討論最適合的方法，包括探討是否可以容許適切的穿梭車輛，接載遊人由北潭涌進入東壩，並同時照顧當區居民的需要。她指政府長遠希望來港旅客分散到不同行山路徑，例如城門水塘、大欖涌千島湖等，當局會聯同旅發局加強向旅客推廣香港其他行山路線，漁護署亦會加強郊野公園的管理工作。

提出質詢的議員林素蔚追問當局是否曾評估東壩作為生態保護區的人流上限，舉例長假期間每日或有200至300架次車輛穿梭，建議政府設立預約制度限制人流，保護生態。羅淑佩回應稱同意要平衡生態保育和景點便利，指巴士加密班次後秩序良好。她續稱，東壩成為旅遊熱點後，3月底人流高峰約為4,300人次；五一長假期亦只有3,000多人次，認為旅客會錯峰出行。她指難以就山徑作預約規管，但可以考慮在預約交通工具方面動腦筋。

旅團數僅疫情前7成 料難回復 五一長假期旅客增加，超過900個內地團訪港，旅客人次達3.3萬。香港旅遊業僱員總會理事長林志挺昨在電台節目中亦指本港不難實現全年4,900萬人次訪港旅客數字，但旅行團數目現時只及疫前七成水平，要百分百回到疫情前，相信比較困難。他指目前大部分入境旅行團仍沿用傳統遊覽行程，未有加入啟德體育園、西九戲曲中心等新景點，本地尚未設立有系統的導賞員培訓，希望能有導賞員發牌機制，推動深度遊發展。

職業訓練局酒店及旅遊學院總監黃家榮在一個電台節目中指出，本港旅遊發展不能只追求旅客人數增長，應要追求高消費旅客的增長。對於景點徵費，他有保留，又以意大利威尼斯為例，雖然徵費對限制遊人數目的效果立竿見影，但旅客的體驗不好，香港似乎不適宜採取這種做法。