新皇崗口岸聯檢大樓力爭年底基本完工
【本報訊】皇崗口岸正進行重建，新的口岸將採用「一地兩檢」安排，每日通關流量為20萬人次。大樓採多層設計，不同樓層分別設內地及港方的清關、出入境及檢疫設施。政府昨日介紹，口岸的主體結構正在施工，力爭於今年年底基本完成新皇崗口岸聯檢大樓建設，口岸啟用安排和時間表有待深港兩地政府進一步商討。為多角度推動皇崗口岸重建項目的進展，兩地政府已成立不同專責小組，積極就口岸設計施工、清關安排、跨境交通等各方面共同推展工作。
而重建後的新皇崗口岸設計通關流量約為每日20萬人次，在港鐵北環綫支線開通後，更可提升至每日約30萬人次；跨境車輛的設計通關流量則大約為每日1.5萬架次，料足以應付口岸開通初期人流車流的預算需求。
北環綫支線料年內展詳細規劃
另外，深港兩地政府正透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」共同推展北環綫支線項目，預計於今年內開展詳細規劃及設計。政府會爭取同步推展北環綫主線和北環綫支線項目，目標是讓北環綫支線能提早與北環綫主線同步於2034年或之前開通。
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