新皇崗口岸聯檢大樓力爭年底基本完工

【本報訊】皇崗口岸正進行重建，新的口岸將採用「一地兩檢」安排，每日通關流量為20萬人次。大樓採多層設計，不同樓層分別設內地及港方的清關、出入境及檢疫設施。政府昨日介紹，口岸的主體結構正在施工，力爭於今年年底基本完成新皇崗口岸聯檢大樓建設，口岸啟用安排和時間表有待深港兩地政府進一步商討。為多角度推動皇崗口岸重建項目的進展，兩地政府已成立不同專責小組，積極就口岸設計施工、清關安排、跨境交通等各方面共同推展工作。