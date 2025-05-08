南丫海難死因研訊 揭船長拒答事發經過

【本報訊】2012年10月1日發生的南丫海難，造成39人罹難。上訴庭於2023年頒令需召開死因研訊，研訊昨日踏入第二日，研訊主任繼續朗讀書面供詞。庭上揭露，就事件被判入獄8年的「海泰號」船長黎細明，當初在警誡下被問到事發經過，以至天氣狀況，黎均拒絕回答。「海泰號」乘客則憶述，兩船碰撞前引擎突然停止運作。

據生還者李明新的書面供詞指，當日他與妻女及兩歲半兒子登上「南丫IV」，原本航行時間為晚上8時，但有船員告知，為免遇上巨浪，決定延遲15分鐘起行。船隻於8時15分起航，不久便撞船。他之後與妻子失散，在尋找妻子途中，他見到一名女子失去知覺，遂將她救往救生筏；又發現一名男子正在呼救，李將救生衣套在對方身上。

「南丫IV」輪機員梁沛生則在供詞指，由於事出突然，他無法阻止碰撞，以他所知，船隻引擎運作正常。他曾一度因涉嫌誤殺被捕，在警誡下被問及當日船隻速度、事發經過，他均不回答。

乘客指響號廣播均無 「海泰號」船長黎細明於2015年被裁定39項誤殺及一項危害他人海上安全罪成，判囚8年，他曾提出刑期上訴但遭駁回。研訊主任昨讀出黎當初被捕後，在警誡會面下的供詞。就着事發當日的天氣、船上救生衣數目，以至在撞船前，雷達系統運作正常否，有沒有採取措施避免碰撞，以響號或射燈的方式警告？黎一律拒絕回答。

居於南丫島的「海泰號」乘客劉展宏稱，當晚船隻航行速度不高，他閉目養神，期間原本頗為嘈吵的引擎突然停止運作，未幾便發生碰撞。他於事前聽不到響號，事後也聽不到廣播。另一「海泰號」乘客黃紹嘉則指，事發前船隻減速，不久即聽到巨響，好像汽車煞車。船隻及後入水，但並不多。案件編號：CCDI 1075-1113/2012