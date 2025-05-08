百元印花稅 物業價值上限通過增至400萬

【本報訊】為減輕購買較低價值物業人士的負擔，早前發表的新一份《財政預算案》提出把物業交易100元從價印花稅適用的稅階，由300萬元提高至400萬元。立法會昨三讀通過有關措施的《2025年印花稅（修訂）條例草案》，有議員認為措施的幅度不足，應提高至樓價500萬元或以下，惠及更多有意置業的人士，帶動增加住宅及非住宅物業交易宗數，從而為政府提供更多印花稅收入，但亦有議員表示有保留，指在龐大財赤下進一步提升只會減少庫房收入。

料15%交易受惠 財經事務及庫務局局長許正宇表示，根據2024年至2025年的交易資料，預計每年有1.06萬宗交易，佔交易量約15%受惠，政府收入每年減少約4億元，又強調政府已顧及減輕市民負擔和政府財政穩健作出平衡。

支持修例的議員陳曼琪認為幅度仍不足夠，建議把100元印花稅提高至樓價500萬元及以下，惠及更多有意置業的人士，帶動增加住宅及非住宅物業交易宗數，從而為政府提供更多印花稅收入，並設「住宅首次置業印花稅」寬減，為未置業人士提供階梯，建議政府定義「首次置業」，並透過主動宣誓機制及設首置樓價上限，精準協助中產與青年家庭及人士「上車」。

她又促請政府密切監察市場變化，靈活調整、適時檢討100元印花稅適用範圍，採取適度及有針對性的樓宇印花稅寬減，協助樓市穩健發展，減輕置業人士的負擔。

對於把優惠範圍提高至500萬元，另一議員指在龐大財赤壓力下，若進一步提升會令稅收減少近10億元，並期望當局可以在財政穩定時再作檢討，確保條例近貼市況。

會計界黃俊碩指有關措施有助減輕市民負擔，並振興樓市，但日後如若樓市回復正軌，當局有必要提升印花稅適用範圍。另一議員周文港表示，雖然有關措施會令當局每年收入減少4億元，但市民在節省稅款後，或會把有關金額用於購買傢俬、家電等，相信可以為零售市道作出貢獻，激活經濟發展動能，料可以抵銷一部分修例所導致減少的庫房收入。