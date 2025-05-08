小規模填維港 修例通過鬆綁

行會可推翻不准填海推定 議員憂違公正 立法會昨在不記名表決下，三讀通過《2024年保護海港（修訂）條例草案》。有議員擔心行政會議未來可裁斷推翻「不准填海推定」，或形成「自審自決」局面，違反公平公正原則，表明會投棄權票，亦有議員關注「海港」的定義太廣闊，舉例指如葵涌青衣、啟德舊跑道也是「維港」的話或「難以理解」。當局表示，未來指定工程以外的工程，仍受不准填海的嚴格規定，強調並沒削弱現行制度。

法案委員會主席謝偉銓指現行條例自1997年實施以來，雖然確立了「不准填海」的原則，但條文過於簡略，實際操作中有不少爭議。他又指近年大力推動的海濱長廊及海濱公園，部分受位於海旁的土地現有用途及難以取得相關私人業權人的同意，無法騰出部分土地，導致海濱長廊未能貫通和連接，認為這類有利市民大眾享用維港設施和美景，支持可在修例下獲得豁免，並由政府高層把關，除了加速惠民工程落地，亦能杜絕濫用填海的隱患，體現「該嚴則嚴、應簡則簡」的務實精神。

對於行政會議未來可裁斷推翻「不准填海推定」，社福界議員狄志遠存有「重大保留」，在二讀辯論發言時更表明會投棄權票。他擔心修例會形成「自審自決」局面，違反公平公正原則，擔心政府將會擁有過大自主權。他又關注今次修例的諮詢程序存在明顯不足，應提供更多渠道讓市民表達意見。他認為政府應該考慮將公眾參與程序納入法定要求，令市民更有效參與公共事務同政府決策。

海港定義被指太廣 自然遺產存疑 另一議員鄧家彪關注「海港」的定義太廣闊，期望能回到1997年實施初期「中央海港」的定義，舉例指如藍巴勒海峽（葵涌青衣）、啟德舊跑道也是「維港」的話或「難以理解」。他又認為現時維港景貌是填海、不同時代發展下的產物，對於是否「自然遺產」有疑問，因此認為亦要善用海港，讓市民親水。

發展局局長甯漢豪指條例草案建議建造指定設施時可獲或可申請豁免，例如碼頭、觀景台、防波堤。她解釋，這類填海工程有助市民欣賞海港，有助海港發揮功能，或照顧海上作業者需要。她又強調絕不同意今次修例削弱了法定權力，強調修例後市民如果不滿行政當局的決定，仍可以提出司法覆核，因此有關修例不但無減損法院的權威，反而加強規管大型填海工程的制度。