仁滙疑突結業惹投訴 董事秘書被捕

海關指，已接觸約1,400名舉報人，向他們了解消費情況，初步調查顯示，仁滙醫務集團停運前幾天，仍然接受顧客預繳服務收費，懷疑涉不當接受付款，違反《商品說明條例》。至於有關公司的財政狀況及有否異常帳目運作，則仍待進一步調查，海關呼籲該公司有預繳服務費的消費者聯絡海關。

議員冀第三方出手 收成本打針

另外，本身是眼科醫生、有醫療集團背景的議員林順潮於昨呼籲仁滙不要放棄病人，希望該公司作交代。若該公司無法提出解決方法，他亦期望會有第三方醫生或醫療機構能夠協助，例如只收回疫苗成本，為兒童打針；而慈善團體亦可提供協助，減少苦主的額外支出。被問到其醫療集團會否為受影響兒童接種疫苗，林就表示其集團目前「很積極去看這件事，遲些可能會有一些新的宣布。」林順潮又以旅遊界為例，指目前亦有保險可賠償旅行社倒閉等問題，認為私人醫療機構亦可設立自願性或強制性的保險制度。