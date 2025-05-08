豪宅男嬰遭搖壞腦 同住伯娘被捕

內出血送醫危殆 院方質疑受虐待 稚子何辜！一名4個月大男嬰疑因被猛烈搖晃、本周一（5日）被送院後有抽搐現象，院方人員檢查後，發現男嬰腦出血及出現「搖晃嬰兒綜合症」，於瑪麗醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。院方報案後，警員調查揭發與男嬰同住的57歲伯娘有疑，前日晚上拘捕該名內地女人，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，今日會提堂。有醫生指出，「搖晃嬰兒綜合症」意指嬰兒被暴力搖晃後，對其腦部造成的傷害，可致長期殘障，甚至死亡。他引述以往案例指，類似個案或涉照顧者情緒失控、壓力過大。

據指，該名約4個月大男嬰於本周一下午情況不佳，並於下午3時40分被母親和伯娘帶往黃竹坑港怡醫院求診，並形容當時他僅「半清醒」。港怡醫院證實，男嬰被帶到醫院急症室時，身體有抽搐，醫生根據病人情況建議轉送公立醫院，同日傍晚由港怡醫生及護士護送下，被轉介至瑪麗醫院。男嬰隨即進入瑪麗醫院兒童深切治療部。

婦年初內地來港共住 今日提堂 院方初步相信男嬰送院前被人猛烈搖晃，表面雖沒有傷痕，但懷疑他曾受到虐待，故於前日早上報案。同日晚上，警員於香港仔區拘捕一名57歲內地女人，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，被捕人現正被扣留調查，今日上午會於東區裁判法院提堂。

據了解，男嬰與家人同住香港仔壽臣山道一單位，被捕女人則於今年1月開始入住上址。壽臣山一帶住戶大都非富則貴。

搖晃嬰兒 醫生指可致殘疾死亡 本報向兒科專科醫生趙長成查詢「搖晃嬰兒綜合症」，他指出，出現「搖晃嬰兒綜合症」的嬰兒，其大腦可能會因搖晃而於顱骨內劇烈移動，從而引發腦部壓力、顱內出血、視網膜出血及腦損傷，可引致長期殘疾或甚至死亡。出現此症的受害嬰兒，其外表不一定有症狀，而內在情況則視乎嚴重性及發展速度而定，短期內可能會出現昏迷、全身抽搐、呼吸困難等。若情況嚴重，例如腦出血、腦部增高及呼吸困難，則需要手術治療及深切治療醫治。

他續稱，雖然大部分出現此症的個案，都與重複搖晃嬰幼兒有關，但搖晃的力度及程度嚴重，已會對嬰幼兒造成傷害，不一定要長期及經常搖晃嬰兒。至於嬰兒若果長期被猛烈搖晃，後果可以非常嚴重，例如出現腦部癱瘓、視力受損、聽力損失、認知影響、發育遲緩、學習障礙、增加暴力傾向或焦慮等。