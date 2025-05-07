南亞人蛇又搶灘 何堪養癰遺爛攤

佛家有云：救人一命，勝造七級浮屠。然而，被救之人若然性命無礙，存心「攞着數」，則這個七級浮屠未免過於慈悲。當局昨晨接獲一名南亞人蛇報案，聲稱在西貢迷路受傷。當局派出大量執法和救護人員搜救，出動政府飛行服務隊直升機協助，最終「救獲」該名沒有受傷的非法入境巴基斯坦籍漢子，成本和代價不菲。不問可知，該名巴籍漢必會提出免遣返聲請滯留本港，吃喝拉撒睡皆由納稅人埋單。

據了解，該名巴籍漢未能出示有效身份證明文件，涉嫌「未獲入境事務處處長授權而留在香港」被捕。他報稱由內地乘船抵港，共有4人搶灘，當局仍在追查其餘人蛇下落。同類的南亞人蛇搶灘案件時有發生，前年10月高峰期，蒲台島一星期便有5宗報案，前後共有約百名人蛇被捕。去年6月，又有5名南亞漢在大澳搶灘登岸，其後在石仔埗街被截獲，另外兩名本地男蛇頭亦同告落網，非常猖獗。

這些偷渡入境的南亞人蛇，背後皆由不法集團一條龍安排，涉及本地黑幫，早已形成一條利益龐大的產業鏈。過去有調查顯示，偷渡集團分工精細，有人收錢後負責安排人蛇來港，有人安排偷渡所用船隻，甚至盜取他人船隻作販運人蛇之用。

另外，若然偷渡期間被執法人員發現，蛇頭往往會棄船自保，置人蛇於不顧，任由他們自生自滅。基於港府慈悲為懷、人權至上，人蛇被捕後不僅不愁吃喝，甚至早獲集團教路，舉手提出聲請。只要一張「行街紙」在手便可以打橫行，打黑工只是小兒科，與黑幫勾結充當打手犯案，才是本港治安的心腹大患。

今次的西貢搶灘案件，更見港府的慷慨，出動大量人力物力「拯救」一名沒有受傷、毫無人身危險的人蛇，成本之高可想而知。此後申請聲請的所有司法開支，全部由法援署支付，亦即是由納稅人埋單。本港法律界亦早已發展成另一條成熟產業鏈，拿政府資助教人蛇打官司告政府侵犯人權，或在聲請被拒後提出上訴，有些人蛇滯港長達10年，拿港府的人道援助在港開枝散葉，好吃好住好招待。

正因為港府過於菩薩心腸，用於假難民的開支一年高於一年，10年下來已豪擲逾百億元，治安毒瘤愈養愈大。這些年，每有黑幫街頭仇殺、販毒運毒、珠寶錶行行劫等「大茶飯」，均有假難民身影，本地黑幫亦樂於起用這些膽正命平的生力軍替他們賣命。本港治安急劇惡化，市民惶惶不可終日，偏偏港府對於外界要求退出聯合國《禁止酷刑公約》永絕後患，或最低限度重設禁閉式難民營沒有反應，可謂咄咄怪事。

如今又逢連年財赤，港府大削民生福利開支，卻對假難民繼續仁慈，預算絲毫不減，今年又要耗費十多億元。有識之士質疑長此以往，香港遲早為了供養毒瘤而破產，恐會一語成讖。