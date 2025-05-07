自成一家：此閱兵不同彼閱兵

許多國家在一些重要年份或日子都會舉行大規模的閱兵活動，例如俄羅斯將於周五在莫斯科閱兵，以紀念二戰結束80周年。巧合的是，美國政府日前也宣布將在下月14日大閱兵，慶祝美國陸軍建軍250周年。不過從效果來看，後者很大機會淪為一場鬧劇。

在國際政治領域，一個國家舉行大型閱兵通常有多種目的，首要的考量往往是希望借此對外展示本國軍事實力。中國在2015年舉行紀念抗戰勝利70周年閱兵，期間就首次公開多款新型武器，當中包括被稱為「航母殺手」的東風21D反艦導彈，間接向美國和日本形成威懾。問題是，當前世界各國皆認同美國的軍事實力無人可敵，華府根本不需要用閱兵這種方法來展示肌肉。特朗普政府耗資數千萬美元大搞閱兵活動，反而自摑嘴巴，打臉了政府效率部推動的聯邦瘦身計劃。

美國大規模閱兵在以往非常罕見，上一次已是1991年，旨在慶祝波斯灣戰爭結束。華府聲稱今年閱兵，是要展示對軍隊歷史的尊重及致敬現役與退役軍人，但不管如何，此次閱兵打破常規，加上閱兵日子恰逢是特朗普79歲生日，許多美國民眾皆認為這是特朗普好大喜功的表現，加深對他的不滿。

政府舉行閱兵的另一個目的，是通過邀請外國政要參與，以深化雙方的外交關係。所以俄羅斯周五舉行的大閱兵，已邀請多個和俄關係密切的外國領袖出席。英國近日慶祝歐洲勝利日80周年的閱兵遊行，亦邀請了烏克蘭參加，以示支持烏國繼續對抗俄羅斯。然而，特朗普今年上台後發起關稅戰，和許多傳統盟友交惡，如今舉辦閱兵，不但無法改善雙方關係，反而會強化盟國對他正在把美國帶上威權主義道路的擔憂，可謂吃力不討好。