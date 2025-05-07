雌雄賊偷鐵騎斷正 男遺女伴逃

駕贓物飆2公里 終捱撞就擒 土瓜灣昨日凌晨發生偷車案，有市民發現一對男女於已打烊的電單車店外後巷徘徊，手執工具有所動作，懷疑圖謀不軌。警員聞風而至，當場截獲其中一名女子，惟另一男子趁機騎上偷來的電單車，拋下同黨絕塵而去。警員驅車沿路追趕，雙方追逐約兩公里後，執法部門車輛疑在路口撞上電單車尾，導致其失事翻側撞向燈柱，涉事男子頭部及四肢擦傷，只能束手就擒。警員在男子身上搜出價值逾4萬元的各類毒品，最終以6項罪名將他拘捕。

昨日凌晨近3時，一對男女手持懷疑斧頭狀物體及電筒，鬼鬼祟祟地在落山道41號一工廈後巷位置逗留，有市民察覺他們形迹可疑，於是暗中報案。警員到場調查，揭發該對男女懷疑正在偷竊電單車，於是上前截查。涉事男子見事迹敗露，隨即棄下女同伴，獨自騎上電單車飆逃。

身上搜出多類毒品 涉6宗罪 警員在現場檢獲部分卸載電單車零件的工具，當場以涉嫌「車內盜竊」拘捕被拋下的姓黃（46歲）女子；另一方面，執法部門車輛則尾隨追捕在逃男子，他在沒有佩戴頭盔的情況下駕駛電單車，狂飆約兩公里至九龍灣沐安街與承啟道交界時，懷疑被收掣不及的執法部門車輛撞尾，繼而連人帶車衝前10多米，滑行至對面線始告停下，過程中再撼毀一支燈柱。

電單車司機頭部及手腳等多處擦傷，警員上前將他制服，並在其身上檢獲約57.81克懷疑可卡因、38粒懷疑佐匹克隆（俗稱「白瓜子」）及一粒懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）的電子煙彈，總市值約4.6萬元。

經初步調查後，警員證實該名姓黃（45歲）男子所駕駛的電單車是掛上假牌的失車，遂以涉嫌「販運危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「狂亂駕駛」、「行使虛假文書」、「車內盜竊」及「未能出示身份證明文件」拘捕黃男，他事後由救護車送往聯合醫院治理。

據了解，當初發現涉事男女的地點是一間電單車店的後門，門外停泊多輛電單車，警員正跟進案件，包括調查涉事電單車是否來自該店。