5月7日(三)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月07日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
酒樓遭爆竊 失3.8萬現金
遇竊酒樓位於蘇屋商場內。（蘇偉明攝）
【本報訊】長沙灣有食肆遭爆竊。昨晨約8時半，蘇屋商場一酒樓的職員發現，一個放置在房間內的夾萬被打開，內裏存放約3.8萬元現金不翼而飛，懷疑遭賊人盜去，遂報案求助。警員到場調查，相信賊人撬毀後門潛入酒樓犯案，正翻查有關「天眼」片段，設法追緝賊人歸案。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250507-0507_00176_244/酒樓遭爆竊--失3-8萬現金
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc