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酒樓遭爆竊 失3.8萬現金

遇竊酒樓位於蘇屋商場內。（蘇偉明攝） 遇竊酒樓位於蘇屋商場內。（蘇偉明攝）
遇竊酒樓位於蘇屋商場內。（蘇偉明攝）
【本報訊】長沙灣有食肆遭爆竊。昨晨約8時半，蘇屋商場一酒樓的職員發現，一個放置在房間內的夾萬被打開，內裏存放約3.8萬元現金不翼而飛，懷疑遭賊人盜去，遂報案求助。警員到場調查，相信賊人撬毀後門潛入酒樓犯案，正翻查有關「天眼」片段，設法追緝賊人歸案。
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