男子入稟告警司夫婦誹謗

【本報訊】警司陳志昌妻子於2021年指控一名男子尾隨她，不但用手機拍攝，還指罵她為「水炮車」。懷疑涉案男子其後被控遊蕩導致他人擔心罪，但受審後獲判無罪。事隔多年，該名脫罪男子於上周五（2日）入稟高等法院，指警司兩夫婦曾在狗隻相關Facebook私人群組發布誹謗內容，要求夫婦刪除貼文、道歉及賠償。

原告是歐陽梓峰，被告是林家雯及陳志昌。據原告自行撰寫的入稟狀指，林家雯於2019年5月4日在Facebook私人交流群組「Labrador Valley」（拉布拉多谷）中，發布對原告帶含誹謗成分的內容，而林於貼文上聲稱內容由丈夫轉達。

要求刪貼道歉賠償損失 原告稱，「Labrador Valley」有超過2,000名成員。事後，他的家人出現創傷後遺症徵狀；他亦蒙受經濟損失，包括要為狗隻支付獸醫費用。原告現要求法庭頒令被告賠償，刪除涉案內容，在報章及「Labrador Valley」上道歉，同時支付是次訴訟所衍生的訟費。不過，入稟狀中沒有列明索償金額。司法機構暫未就案件排期聆訊。案件編號：HCA 867/2025