糾黨摑少女15巴 唯一男被告判入戒毒所

【本報訊】早前網上平台瘋傳一段6分鐘影片，拍下一名少女站在一後樓梯，遭多名戴口罩的男女上前掌摑至少15巴，並以粗口辱罵，其監護人獲悉事件後，報案求助。最終有6名年齡介乎15歲至22歲的男女懷疑涉案被捕，並被控襲擊致造成身體傷害罪。6人當中有一男4女承認控罪，繼早前其中3女被判入更生中心後，昨再有一男被告於西九龍裁判法院被裁判官何慧嫻判入戒毒所。餘下認罪的22歲女被告將於明日判刑，另一名16歲女被告則於5月21日答辯。