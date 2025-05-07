裝Cam偷拍2女生如廁 中學男師判囚2個月

空氣清新劑暗藏鏡頭 官斥比商場窺淫嚴重 在尖沙咀一間中學任教的34歲男教師，涉於校內廁所放置隱藏鏡頭，偷拍學生如廁片段。學校的校工其後在廁所地下發現一罐空氣清新劑，赫然發現內有隱藏鏡頭，校方最終報案，執法部門從鏡頭的記憶卡中發現兩名女學生如廁的片段。該男教師最終被捕，並於早前承認4項窺淫罪，昨被九龍城裁判法院裁判官曾宗堯判監兩個月。曾官指案情嚴重，且比一般的「商場偷拍」案更嚴重，並指雖然可能有其他因素令被告犯案，但均非藉口。

被告為郭子傑（34歲，報稱教師）早前承認4項窺淫罪。控罪指被告分別於2024年9月27日及9月30日，在香港九龍尖沙咀某學校內的廁所，暗中拍攝女子X及Y，而X及Y所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，X及Y處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，被告卻不理會X及Y是否同意被他拍攝。控罪又指被告於2024年9月27日及10月7日，在上述的廁所，為了使自己或任何其他人能夠犯窺淫罪，而安裝或操作一個隱藏鏡頭。

案情指，涉案中學的女校工於2024年10月7日早上，在校內「性別友善」廁所的地下發現一罐空氣清新劑，打開後看到內藏電子儀器，遂把其交給學校職員。職員發現該電子儀器是隱藏鏡頭，其後報案。警員在隱藏鏡頭的記憶卡中找到一些於2024年9月27日至10月7日拍攝的影片，當中包括拍攝到兩名女學生如廁的片段，亦有片段拍到被告在調整鏡頭。被告於同年10月8日被捕，在警誡下稱「對唔住，我認我做錯，喺學校廁所嗰個鏡頭係我裝嘅」，又稱因工作壓力大、父親上年去世及「抵受唔到心魔」，所以才安裝鏡頭偷拍女學生。

籲好好反省 勿再重犯 辯方求情指被告的犯案行為與他過往的品性不符，背景報告亦顯示，被告自認犯案時「唔似平時嘅自己」，希望法庭考慮被告過往投身教育界的功績將化為烏有，酌情減刑。裁判官則指考慮到被告願意承擔錯誤，就每項控罪以監禁3個月為量刑起點，因他認罪減刑至判囚兩個月，全部控罪同期執行。裁判官亦希望被告可好好地反省，不要再犯案。案件編號：KCCC 518/2025