地盤失足飛墮 6旬棚工不治

【本報訊】兩小時內3宗工傷奪一命！昨日下午近3時，粉嶺安全街8號一個興建中的建築地盤內，一名姓唐（62歲）男工人與工友由5樓搭棚至6樓天台位置時，懷疑突然失足，跌落地盤與旁邊工廈間的天井位置，工友見他重傷昏迷，大驚報案。救護員趕抵現場，將唐男急送北區醫院救治，惜搶救不治。據悉，意外現場放有搭棚用的安全繩，但未知事主有無使用。

勞工處在得悉事故後即時派員到場，現正就意外原因展開調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。直至有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。

起重機甩鐵鏈砸傷建築工 相若時間，一名姓周（43歲）男工人在秀茂坪安健道一建築地盤協助運送木板時，附近一部起重機上的一條鐵鏈懷疑鬆脫，從離地約3米高處砸落周男的頭部。救護員到場檢查傷者，發現他的額頭受傷流血，幸好仍然清醒，於是即場為其包紮後，再送往聯合醫院治理。

運輸交匯處男工觸電送院 此外，昨午1時許，一名姓劉（33歲）男工人在將軍澳康城站公共運輸交匯處接駁電線時，懷疑亦告觸電受傷，由同事協助報案。事主及後清醒送醫，期間需要戴上氧氣罩。