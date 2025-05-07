發展紅磡海濱 委員會憂綠化空間不足

【本報訊】政府早前建議重新設計紅磡站周邊和海濱用地。海濱事務委員會昨開會討論，有委員認為規劃包含的綠化空間並不足夠，質疑局方未有關注環境可持續性；又擔心遊艇碳足迹較高，期望政府能採取措施減少遊艇停泊期間的碳排放。會上亦有討論關於在海濱設置輕食飲品攤檔，有委員建議當局應按照「價高者得」準則招標，才可引入較成熟的飲食品牌。

籲引氫能發電 減遊艇碳排放 就有關建議把紅磡站周邊和海濱用地變成本港地標。有委員指規劃雖然有綠化空間，但明顯並不足夠，建議政府可在建設時使用綠色建材，並達致零排放。亦有委員關注遊艇碳排放問題，希望政府能引入氫能發電技術，減少遊艇停泊期間的碳排放。

對於新一份《財政預算案》提出今年內會在海濱設置輕食飲品攤檔。發展局局長甯漢豪在會上表示，建議分別在中環9號及10號碼頭附近、灣仔金紫荊廣場、北角東岸板道及尖沙咀海傍近太空館一帶，各設兩個輕食攤檔，並會於下月展開兩階段的競投程序，有意營運者可提交意向書，因應其營運理念、食物種類等因素，會再選出第二階段入選者，並以投標租金及與政府的分成，選出最終中標者，預計在年底展開為期兩年的試用期。

雖然大部分委員支持計劃，但有委員認為當局提出可以彈性時間營運，或會令部分營運者索性不營業，提醒當局平衡彈性及合理營運時間；又建議應按「價高者得」招標程序，引入較成熟的飲食品牌，吸引人流及達致可持續的財政情況。