「反貪專業文憑」結業 48學員投入崗位實戰
【本報訊】廉政公署首屆資歷認證「反貪專業文憑」上周六（3日）結業，共48名學員完成為期20個星期的入職培訓，並於昨日投入廉署不同工作崗位。有學員指，課程為其裝備反貪專業技能，為日後反貪「實戰」打好根基。有學員期望未來能學以致用。
資歷架構級別等同學士
香港國際廉政學院及廉署「反貪專業文憑」入職課程，去年12月同獲香港學術及職業資歷評審局頒授資歷架構第五級別認證（即相當於大學學士學位級別），學院同月舉辦首屆「反貪專業文憑」入職課程，首批學員來自執行處及社區關係處，分別任職調查主任、助理調查主任及廉政教育主任。
相關課程內容涵蓋本地、國家及海外的反貪法制，以及各項有關執法、防貪和教育的全方位知識及技能，包括調查搜證、電腦鑑證、財務調查、制度防貪策略等。受訓期間，學員亦獲安排到訪內地學習考察。廉署執行處調查主任姚孝璁是畢業學員之一，他獲頒「傑出表現金獎」及「優秀學業成績獎」。他指為期20個星期的課程，讓他了解貪污罪行複雜多變，親身體驗到反貪是艱巨任務，肅貪倡廉的工作除有賴執法、預防及教育「三管齊下」的策略，國際合作亦至關重要。多元化的課程不僅為他裝備好反貪專業技能，同時拓闊其國家和國際視野，為日後反貪「實戰」工作打好根基。
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