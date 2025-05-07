「反貪專業文憑」結業 48學員投入崗位實戰

相關課程內容涵蓋本地、國家及海外的反貪法制，以及各項有關執法、防貪和教育的全方位知識及技能，包括調查搜證、電腦鑑證、財務調查、制度防貪策略等。受訓期間，學員亦獲安排到訪內地學習考察。廉署執行處調查主任姚孝璁是畢業學員之一，他獲頒「傑出表現金獎」及「優秀學業成績獎」。他指為期20個星期的課程，讓他了解貪污罪行複雜多變，親身體驗到反貪是艱巨任務，肅貪倡廉的工作除有賴執法、預防及教育「三管齊下」的策略，國際合作亦至關重要。多元化的課程不僅為他裝備好反貪專業技能，同時拓闊其國家和國際視野，為日後反貪「實戰」工作打好根基。