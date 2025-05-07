7人涉做假帳助澳門公司在港上市

【本報訊】廉政公署就一宗會計師事務所員工涉嫌收賄的貪污調查，於5月2日起訴「匯聯會計師事務所有限公司」及其同系公司「匯聯企業咨詢有限公司」共4名審計及顧問人員，以及3名親屬，控告他們涉嫌為澳門建築公司「華記環球集團控股有限公司」製備虛假會計師報告，虛構其業務穩定增長，詐騙香港交易及結算所有限公司批准其主板上市申請，並在首次公開招股中隱瞞身份認購配售股份。7名被告於今日在東區裁判法院應訊。

案情指，匯聯會計的首席審計師林瑞美及審計經理蕭婉珊，與匯聯企業助理陳偉麟及經理黃逸中，4名審計及顧問人員於2016年10月至2019年11月期間，與華記環球主席等人串謀，欺騙匯聯會計董事及港交所，虛假表示其製備的會計師報告準確反映華記環球財務狀況，誘使匯聯會計董事為報告背書並提交港交所，導致港交所於2019年10月批准華記環球主板上市申請。

另一項控罪則指，4人於2019年10月至2021年4月期間，與林瑞美丈夫李文向、大伯李建設，以及黃逸中姐姐黃穎雯共3名親屬及華記環球主席等人串謀，欺騙股份配售代理高鉦証券有限公司，虛假表示李建設、黃穎雯等人為配售股份的最終實益擁有人，獨立於華記環球，且非由該公司提供資金或受其指示收購股份，致使高鉦証券向他們配發共588.8萬股華記環球配售股份。廉署調查亦顯示，華記環球主席涉嫌向4名審計及顧問人員及其家屬支付150萬元報酬，以助他們在IPO中認購配售股份，華記環球其後於2023年9月被港交所除牌。