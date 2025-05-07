承認遭債權人接管 Channel C戶口凍結

Channel C於社交平台透露公司已被債權人接管。

【本報訊】網媒「Channel C」的母公司涉夥同關聯公司詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」，金額達1,200萬元。執法部門以涉嫌「詐騙」及「串謀詐騙」拘捕6人，包括該公司負責人。Channel C自4月23日起停止更新頁面。有消息指，該公司29名職員被拖糧。Channel C昨日更新社交平台，指公司銀行戶口被凍結，平台短期內沒法維持日常運作，並提及公司已被債權人接管。

指平台短期無法運作 Channel C表示，正與執法部門溝通，希望可以解除銀行戶口凍結，但過程需時，平台短期內沒法維持日常運作；而現時關於公司的各樣資產，調動前有責任要得到債權人同意。Channel C將與債權人溝通，在獲授權後，回覆付費會員的退款申請。

Channel C母公司「藝園媒體製作有限公司」未有為員工繳交2024年10月至今年3月的強積金供款及附加費，有18名員工受影響，涉及金額約23萬元。該公司及相連公司涉以虛假銀行紀錄欺騙百分百貸款，執法部門於本月16日以涉嫌「詐騙」及「串謀詐騙」拘捕6人（29歲至45歲），包括該公司的負責人。