郭鳳儀父兄涉處理逃犯資金 政府：依法追責

【本報訊】政府早前引用《維護國家安全條例》中處理潛逃者資金罪，拘捕兩名男子，消息指他們是潛逃者郭鳳儀的父親及二哥，涉嫌計劃幫助郭鳳儀在保險單內提取現金結餘。政府昨重申，任何人違反國家安全相關法律，政府無論任何時候搜索到證據都會追究責任。

郭鳳儀遭懸紅100萬元通緝 被問到行動會否成為先例、日後會否有更多人因相關罪行被捕，政府重申國家安全罪行極其嚴重，政府一定會全力依法追究責任，任何人違反國家安全相關法律，政府無論任何時候搜索到證據都會追究責任。政府在此奉勸任何人不要以身試法，尤其是國家安全的法律，當局一定會有法必依、執法必嚴、追究到底。

當局去年底指郭鳳儀於2021年9月至2022年2月期間，以「香港民主委員會」要員身份於外國出席會議及活動，並會見外國政客及政府官員，以請求對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。郭於2020年1月25日離港，裁判官遂簽發手令通緝她歸案。當局根據《維護國家安全條例》條文刊登憲報公告，指明她為「指明危害國家安全罪行的潛逃者」，懸紅100萬元。