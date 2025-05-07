聚焦關稅戰航天科技 繁榮峰會冀拓歐商機

鄰近地區發展迅速 望港能追趕「拍住上」 關稅戰正開打，「2025全球繁榮峰會」的重點議題包括關稅及航天科技發展。峰會召集人之一葉劉淑儀昨指關稅戰影響全球經濟，歐洲市場不容忽視，而峰會邀請歐洲的講者作出探討，冀能促進商機。至於航天科技方面，她指以前政府不發展科技，抱持「High tech揩嘢，Low tech撈嘢」，而政府早前已表明發展低軌衞星及低空經濟，內地及鄰近區域發展迅速，故「香港唔使話要超越，只要能夠拍住上就叻嘞！」

第二屆全球繁榮峰會將於本月20及21日一連兩日舉行5場專題講座，身兼行政會議召集人、匯賢智庫理事會主席的葉劉淑儀重申，峰會屬於民間外交，必須持續進行，而峰會舉行5場專題講座，包括航天科技、人工智能、貿易戰熱戰及環球經濟、氣候變化及香港不斷變化的世界中的橋樑作用，而有關橋樑作用的專題相信是全球獨有探討地緣政治變化的影響。

邀歐商貿專家分析情況 對於美國總統特朗普大幅增加關稅的做法，她指外界猛烈批評是損害美國本土利益及破壞美國自由世界領導者的地位，外界批評特朗普是美國民選的獨裁者。由於關稅戰，她指香港難免受影響，同時要開拓美國以外的新市場，而歐洲國家正有開拓的機會，故峰會特別邀請了歐洲商貿的專家來分析情況。

她又指去年峰會較多美國專家參與，有人認為似是透過香港進行的「中美對話」，歐洲商會希望更多參與，她亦同意，特別是中美博弈之中，歐洲的角色重要，所以今年邀請較多歐洲的專家討論未來全球經濟發展。

她續稱，近期與其他國家的智庫視像交流，發現很多人不知道香港是零關稅，而透過峰會可向國際帶出有關訊息，讓外地商家也好好利用香港零關稅的優勢，從而帶動經濟發展。被問及為何取消訪美，她指現時是敏感時刻，由於特朗普經常指「中國日日有人搵佢」，若訪美或可能被視作中國向美國求和，故不想引起誤會。

在航天科技發展方面，去年10月發表的施政報告提出發展低軌衞星，但過去5年「零」申請相關牌照。她指以前政府不發展航天科技，抱持「High tech揩嘢，Low tech撈嘢」，因此令相關發展落後。

她指航天科技及產業大有發展，例如內地相關的發展甚至超越美國，除了視乎投資額外，更重要是下決心，她指峰會的講者會增加港人對這方面的認識，亦有助政府推動改善發展。被問及香港何時才可追近鄰近地方的發展，她說：「香港唔使話要超越，只要能夠拍住上就叻嘞！」