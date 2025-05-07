醫健：健康在您手：軟糯傳情 與吞嚥困難家人同享節日滋味

端午節糉葉飄香，但對吞嚥及咀嚼困難人士來說，要吃到黏糊有嚼勁的糉子看似遙不可及。不過，近年軟餐發展愈漸多元，而且健康美味，讓吞嚥困難人士都能品嘗糉子，與家人歡度佳節。

嚴謹認證把關 軟餐也能安心享用 現時香港設有《照護食標準指引》，加上國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）第四級（糊狀）要求，令軟餐更為安全和美味。以軟餐糉子為例，其質地更細緻軟滑，避免嗆噎的風險。

鹹甜雙糉 還原端午風味 有別於傳統糉子，坊間的軟餐糉子不需費力咀嚼，卻保留了傳統的口味。例如我們推出的「軟滑糉」，採用番薯、淮山及綠豆調製成綿密外層，餡料有蛋黃金華火腿和蓮蓉豆沙兩款口味，特別適合喜歡傳統味道但吞嚥困難的人士。

軟滑糉的質地軟糯，毋須額外切割，可直接以湯匙食用。此外，軟滑糉的保存與翻熱方式亦簡單，只須存放於-18℃以下，食用前8小時在雪櫃解凍，之後以慢火蒸煮20分鐘即可食用。

以食傳愛 共創「同餐同桌」文化 應節軟餐不僅滿足吞嚥困難人士的生理需求，更照顧到其心理與社交需要。透過一顆軟滑糉，讓吞嚥困難者能與家人同桌分享節日喜悅，一同吃糉子，實踐「同餐同桌」的理念。軟滑糉符合國際安全標準，更獲ISO22000：2018食品安全管理體系認證，從食材挑選到生產流程嚴謹把關，讓吞嚥困難人士能安心品嘗節慶美味，感受傳統節日的溫馨氛圍。有興趣的人士，可瀏覽網站 gracefulmeal.sjs.org.hk。

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