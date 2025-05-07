調查報告：明愛餵錯餐病翁骾死 醫護對術語解讀不同

【本報訊】明愛醫院早前發生醫療事故，一名原應食流質食物的75歲男病人被醫生判斷應進食「可耐受飲食（DAT）」，護士提供正常餐後，病人其後骾死。該院昨日公布調查報告，根源分析委員會調查後認為，事件根本原因是醫護人員對有關術語有不同解讀，臨床團隊有溝通落差，建議院方統一對「可耐受飲食」術語的解讀，並在所有表格及電子系統內移除「可耐受飲食」的膳食種類選項，以消除歧義，同時改善膳食管理流程，以及統一並改善膳食管理系統與電子床頭顯示板系統內的膳食選項，減低誤解飲食指令的風險。

委員會調查後認為事件涉及多項因素，包括醫護人員在釐清飲食指示方面缺乏溝通；部分護理教材內，「DAT」意思等同正餐；部分醫院的電子系統，膳食種類包含「DAT」（可耐受飲食）選項。委員會同時發現，醫院的電子床頭顯示板系統中，「DAT」雖不是標準選項，惟醫護人員仍可輸入有關術語，導致出現不同解讀。而醫院亦未有就病人評估、膳食選擇及記錄病人的可耐受飲食方面，定出一套標準化流程。

倡移除「DAT」選項 消除歧義 委員會建議院方統一對「DAT」的解讀，並在所有表格及電子系統內，移除「DAT」的膳食種類選項，以消除歧義，應改善膳食管理流程，以及統一膳食管理系統與電子床頭顯示板系統內膳食選項，並改善相關系統的介面，減低誤解飲食指令的風險。

醫院管理局已統一對「DAT」術語的定義，其定義為一種「按病人可耐受程度、喜好及醫療狀況，並經專業評估後制訂的飲食方式」，並不代表任何特定的餐飲質類。

明愛醫院表示，會落實執行有關建議，並加強培訓，以確保醫護人員對「DAT」定義有正確理解，亦已與家屬會面及解釋報告內容，並再次向家屬致以深切慰問。