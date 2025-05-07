疣屬皮膚病具傳染性 8成受訪者不知情

半數人曾用公共毛巾 44%泳池瑜伽班赤腳行 疣是常見的皮膚問題，但不少港人對疣認知不足。有機構於今年1至2月展開調查，經網上問卷訪問共621位受訪者，有33%受訪者不知疣具有傳染性，部分人更將之與雞眼、細菌感染及發炎等皮膚問題混淆，有80%受訪者不知道疣屬於傳染性皮膚病。同時，有50%受訪者指自己會於公共場所使用公共毛巾，有44%受訪者會在公共場所做運動時赤腳行走。醫生提醒，相關行為有機會增加感染疣的風險，提醒市民應注意個人衞生。

調查結果顯示，有50%人會於酒店、健身室、美容院、水療中心等使用公共毛巾、有44%會在瑜伽、泰拳等活動，或到訪游泳池時赤腳行走。醫生何嘉謙表示，相關行為可能導致細菌感染，並將疣傳染至他人。他解釋，不同類型的HPV病毒可導致不同種類的疣，而HPV喜歡溫暖潮濕的環境，並透過接觸患者皮膚或帶有病毒的物品傳播，故與家人共用個人衞生用品，或於公共場所接觸或使用共用物品，均會增加感染風險。

顆粒硬塊常見面頸手足 何續指，感染疣後，患者皮膚通常會出現局部增生，形成肉色或啡色的凸起顆粒或硬塊，常見於面部、頸部、手部和足部等。由於疣具有傳染性，其數量可能隨時間而增加，最初可能僅有少數，逐漸發展至數十甚至數百個不等。

根據有關調查，有61%患者的疣出現於頸部，52%出現在面部。何嘉謙表示，雖然部分疣可自行消退，惟亦有不少人會將疣與其他皮膚問題混淆，建議患者應及早求醫。另外，為了保障自己與家人的健康，他提醒市民應注意個人衞生，接觸公共物件後亦應清潔雙手，切勿與其他人共用貼身個人物品，以減低患上疣的風險。