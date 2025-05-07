事隔12年 南丫海難死因研訊開展

【本報訊】2012年10月1日發生的南丫海難，造成39人罹難。有死者家屬入稟高院，要求法官頒令死因裁判法庭就事件召開死因研訊被拒，上訴庭於2023年7月推翻原訟庭裁決，頒令需召開死因研訊。最終在事發超過12年後，死因研訊昨正式展開，預期需時60天。庭上讀出多份生還者供詞，不少都提到碰撞前船隻曾加速，碰撞後很快就開始入水，場面混亂。

預期需時60日 是次死因研訊由死因裁判官周慧珠審理，不設陪審團。庭內放置小型「南丫Ⅳ」船隻模型。研訊主任昨讀出多份證人書面供詞。其中「南丫Ⅳ」船長周志偉在警誡錄影會面中，承認事發當日他是該船的最高指揮，負責指派船員工作。至於撞船經過、船速，以至船隻設備是否運作正常，他一概稱「唔答」。

死者郭文曦及郭亮瑩的母親黃以宜在供詞指，當晚7時許，她與丈夫，跟兒女登上「南丫Ⅳ」。航行約5分鐘後，她感覺到船隻加速，約10秒後，船隻即發生碰撞，她失平衡跌倒，期間聽到有人說撞船。其後船隻開始入水，上層物品掉落，她的身體浸在水中，跟家人失散。她最終獲救，送院後得知兒女均離世。

死者張頌軒的父親張國康指，當日跟妻子和子女一行4人參與活動。當晚船隻加速後不久，即感受到碰撞。船隻未幾入水，船身傾斜下沉，期間他跟妻兒女走散，他獲救後送院，兒子卻在事件中死亡。

「南丫Ⅳ」乘客之一李建輝則在供詞中憶述，當晚發生碰撞後，很多乘客跌在地上，有人驚呼、有人受傷浴血，失去知覺。船隻漸漸打直下沉，他沒時間穿救生衣，已全身浸於海水。他感到驚慌，看到有乘客在水中掙扎。他的母親黃麗珍在事件中離世。他不知道當日船上有多少名船員當值。案件編號：CCDI 1075-1113/2012