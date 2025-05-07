襲本報記者罪成 惡漢6‧9判刑

吐口水心口碰撞 稱一時衝動犯案 本報記者於去年聖誕在大角咀採訪一宗男子墮樓砸毀古董車新聞時，遭一名男子襲擊，包括用心口碰撞，潑水及吐口水。該名涉案男子其後被捕，並於今年4月被落案起訴兩項普通襲擊罪，案件昨日在西九龍裁判法院首度提堂。被告承認兩項控罪，求情時稱是因一時衝動犯案。裁判官准許被告保釋至6月9日判刑，期間為被告索取社會服務令報告。

47歲被告李君義，控罪書上報稱任職車房東主。控罪指被告於2024年12月25日，在旺角萬安街15號地下外，襲擊一名梁姓男子。被告於當日被捕，及後多次獲准保釋候查。直至今年4月，他正式被落案起訴兩項普通襲擊罪，昨日首度提堂。

擁7項刑事紀錄 包括傷人 據辯方透露，被告過往有7項刑事定罪紀錄，牽涉罪行包括襲擊他人。

辯方於昨日求情時稱，就本案而言，事發前曾發生自殺事件，一名人士跌落在被告客人的車輛車頭。其後記者到場拍攝，被告因一時衝動而犯案。考慮到兩罪源於同一事件，冀兩罪的刑期能同期執行。裁判官王證瑜聽罷求情陳詞後，決定先索取被告的社會服務令報告後才判刑。

據同意案情指，2024年12月25日凌晨2時許，東方傳媒中心的梁姓記者到大角咀萬安街採訪一宗自殺新聞，期間一名女子上前指罵事主。未幾，被告亦走近，並用心口撞向事主，而被告當時聲稱「差錯腳」。直至同日凌晨兩時半左右，當事主準備離開時，被告又向事主吐口水，且向他潑水，令事主頭髮及身體沾濕，附近的閉路電視則攝得案發經過，事件最終報案處理。被告其後被捕，在警誡下稱，跟事主沒有過節，他當時不小心向事主淋了水。案件編號：WKCC 1910/2025