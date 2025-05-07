消委會總幹事約滿離任 黃鳳嫺：稍作休息充電

【本報訊】消費者委員會（消委會）昨宣布，總幹事黃鳳嫺於昨約滿後離任，下任總幹事公開招聘已展開，會適時公布結果，期間總幹事一職將由現任副總幹事何應富署任。黃鳳嫺於2012年加入消委會出任總幹事，黃鳳嫺表示，過去逾12年能有幸領導消委會，全力保障消費者權益實屬一大緣分，未來數月會稍作休息，擁抱較從容的生活節奏，讓身心靈充充電。

暫由副總幹事何應富署任 消委會主席陳錦榮指，黃鳳嫺多年來一直盡心盡力服務消委會及市民，建樹良多，在她的領導下，消委會持續推動保障消費者權益的工作，並以前瞻性態度處理當前複雜多變的消費環境。他感謝黃對消委會所作出的重大貢獻，並祝願她在日後的發展同樣成功。

黃鳳嫺則補充，在消委會的工作，是一次寶貴的個人學習過程，讓她從一個普通消費者蛻變為一個精明消費者，使每一天都充滿意義和成就感。消委會表示，黃任內致力履行消委會的法定職能，促進及保障消費者的權益，近年帶領消委會全面數碼化，令該會在數碼經濟時代能夠與時並進。