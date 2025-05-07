派發兩萬平安包 市民遊客拿個安樂

【本報訊】搶包山比賽過後，長洲太平清醮值理會按傳統，向市民派發約兩萬個平安包。昨晨9時左右，在北帝廟遊樂場有近百人排隊輪候，不少都是居住於長洲的長者。有長洲居民指希望拿包拿個安安樂樂、開開心心。

長洲人朝早到場排隊 長洲太平清醮值理會人員昨晨從3座中型包山摘下平安包，每位輪候人士可獲派發兩個包山平安包及兩個新鮮平安包，值理會主席翁志明表示，今年預計將派逾萬個平安包。有長洲居民早上6時許就到場排隊等派平安包，指希望拿包拿個安安樂樂、開開心心；亦有深圳遊客稱會帶回深圳，指因為本周一看搶包山時，聽人說昨早會有包派，所以正好過來趕得上時間，可以與家人分享，帶給平安。

長洲太平清醮重頭戲搶包山決賽昨日凌晨零時在長洲北帝廟遊樂場開始，大熱門「包山王」郭嘉明今年成功再次以1,131分獲得男子組冠軍，他相隔兩屆、5年後終於重獲包山王的美譽；而「包山后」由龔子珊衞冕，更獲得「包山后中后」的美譽，即累積成為3屆包山后。